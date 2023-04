Dispositif de permanence respecté par l'ensemble des commerçants

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations s'est félicité, vendredi dans un communiqué, du respect par les commerçants et les opérateurs économiques du dispositif de permanence, lors du premier jour de l'Aïd El Fitr, dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs.

"Dans ce cadre, 50.724 commerçants ont respecté, vendredi, le dispositif de permanence, en exerçant leur activité commerciale, ce qui a permis aux citoyens d'acheter les produits dont ils ont besoin, notamment les produits de large consommation et ce à travers l'ensemble du territoire national", précise le communiqué.

En revanche, "93 commerçants n'ont pas respecté le dispositif de permanence, au niveau national", ajoute la même source.

De ce fait, le ministère a présenté "ses remerciements à l'ensemble des employés du secteur qui veillent à contrôler le dispositif de permanence du premier jour de cette fête, mais aussi pour leurs efforts incessants fournis", lit-on dans le communiqué.

Le ministère a également rappelé à l'ensemble des commerçants et opérateurs économiques "l'impératif de reprendre normalement leur activité commerciale à partir de dimanche 23 avril 2023", conclut le communiqué.