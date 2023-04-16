وفاة "مفاجئة" للفنان السوري محمد قنوع

نعت نقابة الفنانين السوريين، ليل السبت، النجم السوري محمد قنوع بعمر 49 عاما.

وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل ".

ولم تذكر النقابة سبب وفاة الفنان الشهير في سوريا، ولكن مصادر إعلامية تحدثت عن إصابته بنوبة قلبية.

وقالت قناة "أورينت" السورية المعارضة التي تبث من تركيا في تغريدة لها على توتير: " وفاة الممثل السوري محمد قنوع بجلطة قلبية عن 49 عاماً".

والنجم الراحل من أكثر الوجوه الفنية المعروفة لدى السوريين، وشارك مع الفنان ياسر العظمة في أغلب أجزاء مسلسل "مرايا"، بالإضافة إلى دوره في مسلسل "باب الحارة".

وشكلت وفاة قنوع صدمة في الأوساط الفنية والشعبية السورية، ونعى ياسر العظمة الفنان الراحل بمنشور على فيسبوك قائلا : "ياحبيبي يامحمد رحمة الله عليك إن لله وإن إليه راجعون".