شباب بلوزداد خارج الإطار

لم يكن فريق شباب بلوزداد في مستوى تحدي دور الربع نهائي لرابطة أبطال افريقيا.

على أرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لم يستطع أبناء لعقيبة الارتقاء لمستوى نادي ميمولدي صن داونز الجنوب إفريقي، الذي افتتح باب التسجيل بعد خمس دقائق لعب فقط.

وأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة العشرين، أمام فريق شباب بلوزداد مهلهل في منطقة الوسط والدفاع.

وعاد بصيص الأمل بعد تقليص ربايعي للنتيجة لحظات قبل نهاية الشوط الأول.

غير أن الفريق الضيف استطاع تعميق الفارق مرة أخرى في الدقيقة 61 ، وفي الدقيقة 91 لينتهي اللقاء برباعية كاملة مقابل هدف.