اتحاد الجزائر لحفظ ماء الوجه

يلاقي سهرة اليوم، بداية من الساعة الثامنة بملعب الخامس جويلية نادي اتحاد الجزائر ضيفه الجيش الملكي وذلك لحساب ذهاب الدور ربع النهائي منافسة كأس الكاف، مهمة صعبة لأصحاب اللونين الأحمر والأسود من أجل الاقتراب أكثر من النجمة الإفريقية.

ويسعى نادي سوسطارة الذي يحتل المركز السادس في ترتيب المحترف الأول برصيد إثنان وثلاثون نقطة لتحقيق نتيجة إيجابية تجعله يضع قدما في الدور القادم وعدم تأجيل تأهله إلى المواجهة المقبلة بالمغرب، خاصة بعد سيناريو لقائي شبيبة القبائل أمام الترجي التونسي وشباب بلوزداد المنهزم سهرة البارحة أمام صان داونز الجنوب إفريقي برباعية لهدف واحد بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وعن " الداربي الإفريقي"، قال مدرب اتحاد الجزائر عبد الحق بن شيخة الذي يعرف الكرة المغربية جيدا: " التحضيرات لهذه المباراة جرت بشكل عادي من ناحية، وخاصة من ناحية التكتيك وهذا متوقف على هوية الخصم الذي سنواجه ونقاط ضعفه وقوته".

وأضاف: "كانت لدينا بعض الإصابات، حاولنا استرجاع قدر المستطاع منهم وسنرى ماذا سنفعل في مباراة اليوم".

و واصل بن شيخة: " صحيح عملت 10 سنوات في المغرب، فريق الجيش غني عن كل تعريف و تعداده الحالي يعد الأفضل خلال العشر سنوات الأخيرة والدليل أنهم يتصدرون البطولة". كما أوضح بن شيخة، بأن هناك من لاعبي المنافس من كانوا يلعبون تحت إشرافه وهم يعرفون كيف أفكر لهذا الفرق ستصنعه عناصر الاتحاد أمام خصم قوي وعنيد.

يذكر أن المباراة سيديرها أحمد إمتيهاز هيرلال من جزر موريس بمساعدة سليمان أمل الدين من جزر القمر وهينسلي داني بيتروس من السيشل مع تعيين محافظ اللقاء عيسى يانميان اتريس ميلازار من النيجر. أما لقاء العودة المقرر يوم الـ 30 أفريل سيديره طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف عيد منصور، بمساعدة يوسف وحيد يوسف وسامي محمد أبو زيد هلال، بينما سيكون سيلفستر كانتوسان من غينيا بيساو محافظا .