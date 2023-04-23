مدرب أجاكسيو يوّضح بخصوص بلايلي

تحدث مدرب نادي أجاكسيو الفرنسي، أوليفيه بانتالوني بخصوص الدولي الجزائري يوسف بلايلي وما أثير حول غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال أولييفيه بانتالوني خلال الندوة الصحفية المخصصة لمباراة اليوم الأحد أمام نادي بريست : " هل سيكون بلايلي في المجموعة؟ نعم ،لم تكن هناك أبدا قصة اسمها بلايلي، إذا كان هذا ما تتحدث عنه، نعم عاد متأخرا من المنتخب لكنه أصيب".

وأضاف:"طالما أن اللاعبين يضعون إرادتهم ويظهرون نيتهم الحسنة في التدريبات فأنا أعوّل عليهم ويوسف واحد منهم".

و ستتاح الفرصة لبلايلي، لجعل الجميع، يوافقون على أنه يؤدي موسما رائعا في الدوري الفرنسي وهو الذي سجل 6 أهداف و قدم 5 تمريرات حاسمة في 22 مباراة.

يذكر أن أوليفييه بانتالوني، كان قد أبدى دعمه للاعب عند مغادرته بريست وأكد بأنه لا يهتم أبدا لماضيه بقدر ما يهمه ما سيقدمه على أرضية الميدان.