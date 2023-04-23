الرابطة تقرر إسقاط فريق شباب مازونة إلى الأقسام السفلى

سلطت الرابطة الغربية لكرة القدم عقوبة قاسية على فريق شباب مازونة (ولاية غليزان) الذي ينشط في القسم الجهوي الثاني، وتوقيفه عن المنافسة نهائيا،وخصم نقاط المباريات المتبقية، مع اعتبار خسارته على البساط (0-3) في اللقاء الذي جمعه بفريق أمل سعيد زمورة، والذي تفوق فيه الشباب المحلي بثلاثية نظيفة،وإسقاطه إلى الأقسام السفلى بداية من الموسم القادم، إلى جانب تغريمه بمبلغ 5 ملايين سنتيم، وإقصاء العضو الذي قام بشطب أسماء لاعبين من ورقة المقابلة عن أي نشاط له علاقة بكرة القدم.وهو الذي يحتل المراتب الأولى في الجهوي الثاني وعازم على تحقيق الصعود كون لا يفصله عن صاحب المقدمة إلا ثلاث نقاط.

هذا الخبر وقع كالصاعقة على محبي الصفراء والطاقم المسير لها،الذي قرر الطعن في قرار الرابطة،وعدم السكوت عنه.

وتعود وقائع القضية حسب مصادرنا إلى المباراة التي جمعت الشباب المازوني المحلي بأمل سعيد زمورة،أين قام مسيرو الفريق الزائر بأخذ احترازات ضد لاعب من الفريق المحلي كونه معاقب بثلاث مقابلات،ليتسسل شخص مجهول الهوية إلى غرفة الحكام ويشطب اسم اللاعب (حسب مصادرنا دائما)هذا ما انتبه له حكم المباراة الذي رفع تقريرا إلى الرابطة.

من جهته اعتبر نور الدين بوجحفة رئيس شباب مازونة هذا القرار بالمجحف ضد فريقه الذي هو قاب قوسين من تحقيق الصعود،وإذ بالخبر يزلل النادي،مبينا أن إدارته لن تسكت عن قرار الرابطة،وتتأهب للطعن فيه إلى الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم بالعاصمة،مؤكدا أن المباراة جرت في روح رياضية عادية،وأن الرابطة أخذت بعين الاعتبار قرار الحكم،ولم تكترث بقرار الأمن.

من جهته اجتمع السيد محمد بن عبدي رئيس بلدية مازونة مساء أمس السبت حتى ساعة متأخرة من الليل بالطاقم المسير للصفراء،والذي لم يهضم قرار الرابطة بتوقيف الفريق عن المنافسة،وإسقاطه إلى الأقسام السفلى،وطالبهم برفع تقرير مفصل عن مجريات اللقاء الذي جمعهم بفريق أمل سعيد زمورة إلى الجهات المسؤولة،وأمله كبير في أن تعدل الرابطة عن قرارها المفاجئ الصادم