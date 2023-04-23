ماذا قال غوارديولا بعد " هاتريك" محرز؟

تحدث مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا عن ثلاثية الدولي الجزائري رياض محرز في شباك شيفيلد يونايتد، والتي قاد بها " السيتزن " إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وقال بيب:" إنه لاعب استثنائي ، ولعبه استثنائي في أكبر المراحل ولديه عقلية لتسجيل الهدف، الهدوء و الدم البارد خلال تسديد ركلة الجزاء مهم ، وكان الهدفين الثاني والثالث رائعين".

و أضاف:" 'راضٍ جدًا عن رياض لأنه يحب لعب كرة القدم ، لقد منح الكثير والكثير من الأشياء في هذه السنوات ونأمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل".

و واصل التقني الإسباني: " يلعب رياض جيداً في كل مباراة ، وأيضاً في المباريات الحاسمة ، يحب لعب كرة القدم، إنه لاعب متميز ويفكر في عدد الساعات التي يجب أن يتدرب فيها ، ويقوم بعمله ويعود للمنزل إلى المنزل".

وختم :"إنه يحب أن يكون على اتصال بالكرة ، ولهذا السبب عندما يكون مستاءً من عدم اللعب يكون غاضبا لأنه يريد اللعب، إنه يغضب مني عندما لا يلعب طوال الوقت وذلك يجعلني ألاحظه".

يذكر أنها للمرة الأولى ،يسجل فيها لاعب 3 أهداف في قبل نهائي كأس الاتحاد منذ أليكس دوسون مع مانشستر يونايتد أمام فولهام في 1958."