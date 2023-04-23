لهذا انسحبت ناميبيا من سباق تنظيم " كان" 2027

سحبت دولة ناميبيا رسميا، ملف ترشحها لإحتضان النسخة السادسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا المقررة سنة 2027.

و كانت هيئة الإذاعة البريطانية، قد أكدت الخميس الماضي خبر الإنسحاب من السباق و قطعت البلاد مشروع الترشيح المشترك مع جارتها بوتسوانا باتفاق مشترك وذلك قبل 24 ساعة من الموعد النهائي لتقديم إبداء الاهتمام ، الذي انتهى يوم الخميس.

وأضاف المصدر ذاته، أنه الدولتين ورثتا40 ٪ من التكاليف والفوائد في إطار مشروع BONA27 المشترك و تراجعت السلطات الناميبية في اللحظة الأخيرة. وأوضحت وزيرة الرياضة الناميبية أغنيس تجونجاريرو في رسالة وجهتها إلى نظيرتها البوتسوانية أن الحكومة لن تقدم الأموال الإضافية اللازمة لتجديد البنية التحتية الرياضية ، أي أكثر من 200 مليون دولار، وذلك في سياق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجفاف الذي يجتاح البلاد.

وعلى الرغم من التخلي عن جارتها الناميبية ، لا تزال اتحادية بوتسوانا تنوي تقديم ترشيحها المنفرد إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و تنتظر فقط موافقة حكومة بوتسوانا. وبعد انسحاب ناميبيا ، من الواضح أن هناك خمس دول مهتمة بتنظيم " كان" 2027، وهي السنغال وبوركينا فاسو وكينيا وتنزانيا وبوتسوانا.

و يبدو أن السنغال هي المرشحة للفوز بالنسخة السادسة والثلاثين ، بعد إضفاء الطابع الرسمي على ترشيحها في 18 من أفريل، كما يمكن أن تصبح الجزائر والمغرب وزامبيا وثنائي نيجيريا وبنين، التي تتنافس جميعها على تنظيم النسخة الخامسة والثلاثين في عام 2025 ، الدولة المضيفة في عام 2027 في حالة الفشل.

و من المتوقع صدور قرار " الكاف" بخصوص هذا الملف في سبتمبر 2023.