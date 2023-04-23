الأمن يوجه نداء للمواطنين بخصوص قضية أخلاقية

وجّه أمن ولاية باتنة، نداء للجمهور من أجل التبليغ بأية معلومات بخصوص مشتبه بهما في قضية أخلاقية.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها، أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية و عملا بنص الإنابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة باتنة تنهي مصالح أمن ولاية باتنة (فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية)، إلى كافة المواطنين أن كلا من الشخصين المدعوين (ش.ي) و (س.ص) مشتبه بهما في قضية أخلاقية راح ضحيتهما أطفال قصر، وذلك باستغلال محليهما التجاريين، الأول عبارة عن كشك متواجد بالقرب من محور دوران "الجندي المجهول" حي Parc Fourrage ولاية باتنة، والثاني خاص ببيع وشراء المواد الحديدية للمدعو (س.ص) الكائن بالشارع المؤدي إلى حي سلسبيل انطلاقا من محور دوران المحاذي لمسجد حسن البنا" Parc à Fourrage باتنة.

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية باتنة ( فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية) نداء تدعو من خلاله الجمهور إلى إفادة قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة باتنة بأية معلومات تخص هوية القصر المترددين بشكل مشبوه على المحليين السالفي الذكر.