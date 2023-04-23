بومرداس: 8 جرحى في اصطدام تسلسلي

خلّف حادث اصطدام تسلسلي بين تسعة سيارات وقع اليوم الأحد بالطريق السيار شرق - غرب ببلدية حمادي التابعة لولاية بومرداس، ثمانية جرحى حياتهم ليست في خطر.

وأوضح مسؤول خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية، الملازم الأول حسين بوشاشية، أنّ الحادث وقع في حدود الساعة السابعة من صباح اليوم بالطريق السيار شرق-غرب بمنطقة صمايدية ببلدية حمادي اثر اصطدام تسلسلي بين تسعة سيارات في الرواق المتجه نحو الجزائر العاصمة.

وتسبّب هذا الحادث في إصابة ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 50 سنة بجروح متفاوتة الخطورة مؤكدا أن حياتهم ليست في خطر.

وإثر هذا الحادث، تم نقل كل الجرحى من طرف مصالح الحماية المدنية بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم إلى المستشفيات القريبة.

وتسبّب هذا الحادث الذي لم تحدد أسبابه في شل حركة السير بالرواق المؤدي إلى الجزائر العاصمة قبل تدخل المصالح المعنية وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.