دعوة الرئيس تبون لاعلان موسم فلاحي كارثي

وجه عبد الغني بن علي المدير العام للمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحبوب، خلال حصة " ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الثانية، صبيحة اليوم، دعوة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعلان الموسم الفلاحي كارثي لشعبة الحبوب بسبب الجفاف الذي شمل مابين 75 و 80 بالمائة من مساحات زراعة الحبوب في الشمال، لعدم تسجيل تهاطل الأمطار في شهري مارس وافريل.

وطالب الحكومة بضرورة مساعدة الفلاحين للحفاظ على شعبة الحبوب وخاصة بعد موسم رابع من الجفاف على التوالي وصعوبة تسديد القروض البنكية المتراكمة منذ سنوات. أثار غياب تأمين على التغييرات المناخية و الجفاف لتعويض خسائر الفلاحين.

ودعا ضيف القناة إلى ضرورة انجاز مسطحات مائية لتفادي ضياع مياه الأمطار و استعمالها في السقي التكميلي و أوصى بتحويل هذا النشاط لوزارة الفلاحة عوض وزارة الموارد المائية. اعتبر أن غالبية المساحات المخصصة لزراعة الحبوب ما بين 1.8 و مليوني هكتار تقع في الشمال مقابل 200 ألف هكتار في الجنوب تعتمد على السقي المحوري.

وثمن القرار الاستراتيجي لرئيس الجمهورية بالتوجه نحو الرفع من زراعة القمح الصلب بإنتاج 40 قنطار في الهكتار يمتاز بمقاومته للامراض على عكس القمح اللين. تهدف مجهودات الحكومة الى تحقيق ما بين 40 و 45 مليون قنطار في السنة الجارية مقابل 24 مليون في السنة الماضية و استهلاك 8 مليون قنطار يمكن تخصيص فائض الإنتاج في صناعة العجائن و تصديرها نحو الخارج بحيث بيع 1 كلغ من العجائن يسمح بشراء من 3 إلى 5 كلغ من القمح اللين. كشف بأن شعبة الحبوب في الجزائر تعتمد على بذور محلية منذ 20 سنة و هي نوعية مخزنة على مستوى بنك البذور في انتظار انطلاق اشغال بنك الجينات.