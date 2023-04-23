49 مليون مشترك في الهاتف النقال بالجزائر

بلغ عدد المشتركين في الهاتف النقال (الجيل الثالث والرابع) في الجزائر 49 مليون مشترك عند تاريخ 31 ديسمبر من سنة 2022 مقابل 47 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2021، أي ما يمثل ارتفاعا قدره 4.26 بالمائة، حسب ما كشفت عنه سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية في آخر حصيلة لها.

وأوضح نفس المصدر أنه من أصل 49 مليون مشترك في الهاتف النقال، تم إحصاء 44.75 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع، أي ما يمثل نسبة 91.31 بالمائة من العدد الاجمالي للمشتركين مقابل 4.26 ملايين مشترك في شبكة "جي أس أم"، أي ما يمثل 8.69 في المائة.

وعرفت نسبة الولوج في شبكة الهاتف النقال ارتفاعا قدر بـ 4.34 بالمائة خلال سنة واحدة.

وحسب ذات الحصيلة، فإن المتعامل العمومي "موبيليس" يبقى في الصدارة ب 21.09 مليون مشترك في شبكات "جي أس أم" والجيلين الثالث والرابع، متبوعا بكل من المتعامل "جيزي" بـ 15.17 مليون والمتعامل أوريدو بـ 12.74 مليون.

وقد سجل المتعامل "موبيليس" ارتفاعا في عدد مشتركيه في الجيلين الثالث والرابع و (جي أس أم) بـ 21.09 مليون مشترك عند نهاية ديسمبر 2022 مقابل 19.82 مليون خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، يليه المتعامل "جيزي" بـ 15.17 مليون مشترك بتاريخ 31 ديسمبر 2022 مقابل 14.59 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2021 وأوريدو بـ 12.74 مليون مشترك في ديسمبر 2022 مقابل 12.59 مليون مشترك في ديسمبر 2021.

وقدرت حصة السوق بالنسبة لمتعامل الهاتف النقال "موبيليس" بـ 43.04 بالمائة عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 مقابل 42.18 بالمائة سنة 2021.

للإشارة، فقد أعدت هذه الحصيلة بناء على تعداد سكاني قدره 44.14 مليون نسمة و7.35 ملايين أسرة إلى غاية 31 ديسمبر 2022.