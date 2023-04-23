والي ورقلة: فتح تحقيق شامل حول ملف التشغيل بالولاية

عقد والي ورقلة مصطفى آغامير مساء اليوم بمقر الولاية ، اجتماعا حضره المدير الولائي للتشغيل وكذا رئيس الفرع الولائي للتشغيل والمفتش الولائي للعمل ورؤساء الملاحق المحلية للتشغيل ، من أجل مناقشة وضعية ملف التشغيل بالولاية .

وكشف بيان صادر عن ديوان والي الولاية ، أنه تقرر " فتح تحقيق شامل لمحاسبة المتورطين في عرقلة توزيع مناصب الشغل بشفافية، فضلا عن فتح تحقيق حول كيفية تسيير الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل بورقلة بشكل عام و كل ملحقات التشغيل المحلية التابعة لها، بالإضافة الى التحقيق في العروض ووضع حد لحالة التلاعب " .

وقال البيان ذاته ، أن هذاالاجتماع يأتي " إستكمالاً لتطهير ملف التشغيل الأكثر أهمية و الذي جعل الولاية على صفيح ساخن في السنوات الماضية " ، كما أضاف البيان في السياق أن الوالي" ومنذ توليه زمام الأمور على رأس ولاية ورقلة التي أكدها للحضور بالحرف الواحد ، بتحمل المسؤوليات كاملة عند كل عملية توزيع للمناصب عبر الوكالات المحلية للتشغيل من خلال التلاعب بالمناصب تحت الطاولة، و منح تراخيص التوظيف غير القانونية " .

واستنادا إلى نفس البيان ، فإن ملف التشغيل كان يعيش في ضبابية كبرى وكانت تنقصه الشفافية في توزيع عروض العمل ، مشيرا إلى أن " الوالي كانت له عدة تحديات تنموية و إجتماعية بغية الوصول بالولاية بحركية تنموية في جميع الميادين " .