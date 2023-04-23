آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

والي ورقلة: فتح تحقيق شامل حول ملف التشغيل بالولاية

أخبار الوطن
23 افريل 2023 ()
موسى بقي
0 قراءة
+ -

عقد والي ورقلة مصطفى آغامير مساء اليوم بمقر الولاية ، اجتماعا حضره المدير الولائي للتشغيل وكذا رئيس الفرع الولائي للتشغيل والمفتش الولائي للعمل ورؤساء الملاحق المحلية للتشغيل ، من أجل مناقشة وضعية ملف التشغيل بالولاية .

وكشف بيان صادر عن ديوان والي الولاية ، أنه تقرر  " فتح تحقيق شامل لمحاسبة المتورطين في عرقلة توزيع مناصب الشغل بشفافية، فضلا عن فتح تحقيق حول كيفية تسيير الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل بورقلة بشكل عام و كل ملحقات التشغيل المحلية التابعة لها، بالإضافة الى التحقيق في العروض ووضع حد لحالة التلاعب "  .

وقال البيان ذاته ، أن هذاالاجتماع يأتي " إستكمالاً لتطهير ملف التشغيل الأكثر أهمية و الذي جعل الولاية على صفيح ساخن في السنوات الماضية " ، كما أضاف البيان في السياق أن الوالي"  ومنذ  توليه زمام الأمور على رأس ولاية ورقلة التي أكدها للحضور بالحرف الواحد ،  بتحمل المسؤوليات كاملة عند كل عملية توزيع للمناصب عبر الوكالات المحلية للتشغيل من خلال التلاعب بالمناصب تحت الطاولة، و منح تراخيص التوظيف غير القانونية "  .

واستنادا إلى نفس البيان ،  فإن ملف  التشغيل  كان يعيش في ضبابية كبرى  وكانت تنقصه الشفافية في توزيع  عروض  العمل ، مشيرا إلى أن " الوالي كانت له عدة تحديات تنموية و إجتماعية بغية الوصول بالولاية بحركية تنموية  في جميع الميادين " .

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • اعتقال الغنوشي.. أكذوبة المخزن ضد ...

    11147 قراءة

  • وفاة "مفاجئة" للفنان السوري محمد ...

    10441 قراءة