أمن تلمسان يحجز كمية من المخدرات

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير مشروع بالمخدرات تلمسان من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية الإتجار غير الشرعي بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة.



تعود وقائع القضية بناءا على معلومات مفادها قيام شخصين بحيازة ونقل كمية من المخدرات بطريقة غير مشروعة بواسطة مركبة لغرض المتاجرة فيها. وأثبت العمل الميداني لقوات الشرطة، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم توقيف شخصين مشتبه فيهما في عقدهما الثالث والرابع من العمر، أين تم ضبط وحجز بحوزتهما كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 5 كلغ و 200 غرام، بالاضافة الى حجز مركبة سياحية من نوع رونو كانت تستعمل في نشاطهم الاجرامي.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما عن قضية " الإستيراد غير الشرعي للمخدرات ، الحيازة و النقل بواسطة مركبة لغرض المتاجرة فيها من قبل جماعة إجرامية منظمة" قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.