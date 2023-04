Soudan : Omar el-Béchir se serait évadé de prison

Des individus non identifiés ont attaqué dimanche la prison de Kobar, la plus ancienne du Soudan, située dans la capitale du pays. La chaîne de télévision Al Hadath rapporte que de nombreux prisonniers ont réussi à s'évader lors de l'attaque. Parmi les détenus de cette prison figurent l'ancien président soudanais Omar el-Béchir et de nombreux responsables de son régime. Selon la même source, les prisonniers politiques demeurent toutefois en détention. Cet incident survient alors que le Soudan est en proie à une crise politique et à des affrontements entre l'armée et les forces spéciales près du centre de détention. De plus, la nuit précédente, des détenus s'étaient évadés de la prison de Soba, située au sud de Khartoum selon Tass.

La situation dans le pays s'est détériorée suite à un désaccord entre le commandant de l'armée Abdel Fattah al-Burhan, également à la tête du Conseil de souveraineté, et le commandant des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdan Dogolo (Hemedti), qui est son adjoint au sein du Conseil. Des affrontements ont éclaté le 15 avril entre ces deux entités, causant la mort de plus de 600 personnes, dont plus de 260 civils, et forçant plus de 20 000 personnes à quitter leur domicile.

Pour rappel, les RSF ont été créées pour être la garde rapprochée de l'ancien président Omar el-Béchir et ont été impliquées dans des violences lors de la répression des manifestations en 2019.

En raison de l'instabilité croissante, l'armée américaine a évacué le 22 avril tous les fonctionnaires américains et leurs familles, ainsi que plusieurs diplomates étrangers. Cette opération a été menée uniquement par le département américain de la Défense.