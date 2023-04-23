الشلف: توقيف المتسبب في حريق غابة سيدي مروان

أوقفت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس بحر هذا الأسبوع من توقيف شخص يبلغ من العمر أربعين سنة المتسبب الرئيسي في إضرام عدة حرائق خلال شهر رمضان المبارك بمنطقة سيدي مروان بلدية تنس.

وجاء في بيان للدرك الوطني أنه "بموجب التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس، حول نشوب حريقين خلال الشهر الفضيل بغابة سيدي مروان، وبعد تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلامات تم التوصل وتحديد هوية الفاعل وتوقيفه مع حجز الوسائل المستعملة في الجريمة."

وحسب ذات المصدر ،المتورط الرئيسي يبلغ من العمر 40سنة .وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي أحال الملف أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بايداعه رهن الحبس المؤقت.