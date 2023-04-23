آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

تاكيد على ضرورة إنجاح امتحانات نهاية السنة

مجتمع
23 افريل 2023 ()
ن.ج
0 قراءة
+ -

 

 

 

شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على ضرورة التقيد بالتعليمات الرامية إلى إنجاح كل العمليات المرتبطة بامتحانات نهاية السنة الدراسية الجارية.

 

و ذكر الوزير بلعابد بالمحطات الهامة المتبقية لإنهاء السنة الدراسية ومنها الامتحانات المدرسية الوطنية ، مشددا على ضرورة “التقيد بالتعليمات والتوجيهات” لإنجاح كل العمليات المرتبطة بهذه الامتحانات.

كما هنأ الوزير حسب بيان لذات الوزارة جميع مستخدمي القطاع “نظير ما يبذلونه من مجهودات”، حاثا إياهم على “مواصلة العمل بعزم وثبات وإصرار للرقي بقطاع التربية الوطنية

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • اعتقال الغنوشي.. أكذوبة المخزن ضد ...

    11553 قراءة

  • وفاة "مفاجئة" للفنان السوري محمد ...

    10686 قراءة