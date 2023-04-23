"ديجياس" بجاية يكرم ملاكمات المنتخب الوطني

لم يفوت مدير الشباب و الرياضة لولاية بجاية، فرصة تواجد عناصر المنتخب الوطني النسوي للملاكمة الذي يعسكر ببجاية ويقيم بفندق بروفيدونسيا تحضيرا للاستحققات القادمة ، ليبادر بتكريم الملاكمات بهدايا مختلفة ويهدي الملاكمة البطلة إيمان خليف فستانا من الزي التقليدي القبائلي.

وكرم "ديجياس" بجاية، الدكتور محمد مدني، رئيس اتحادية الملاكمة و الناخب الوطني عبد الهاني كنزي، تمثلت في هدايا تذكارية، عرفانا بالمجهودات المبذولة من طرف ملاكمات المنتخب الوطني و تمثليهن للجزائر أحسن تمثيل في المحافل الدولية، بالألعاب المتوسطية 2022 التي احتضنتها وهران و البطولة العالمية الأخيرة بنيودلهي بالهند التي بلغت إيمان خليف، إبنة تيارت، خلالها الدور النهائي و أبعدت عشية المنازلة النهائية بقرار من الاتحادية دولية بأسباب واهية.

وشكر مدرب الملاكمة إيمان خليف، محمد شعوة، في متشور على صفخته الرسمية في "فيسبوك"، أهل بجاية على حسن الكرم و الضيافة و التكريم الذي حظيت به ملاكمات المنتخب الوطني و من بينهن البطلة إيمان خليف.