أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الإثنين بفعل المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والاقتصاد العالمي ما قد يؤثر على الطلب.

ويحدث هذا وسط توقعات بتراجع الطلب على الوقود التي فاقت الدعم من احتمال تقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإمدادات في أوبك+.

ومن المقرر أن تبدأ التخفيضات الطوعية التي أقرتها 9 دول في أوبك+ بقيادة السعودية خلال ماي المقبل لترفع إجمالي خفض التحالف إلى 3.66 مليون برميل يوميًا إلى نهاية العام الجاري.

وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم جوان المقبل بنسبة 0.82 بالمائة، مسجلةً 80.99 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر جوان بنسبة 0.78 بالمائة، مسجلةً 77.26 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة الماضي، على ارتفاع في محاولة لتقليص الخسائر التي لحقت بها خلال الجلستين السابقتين.