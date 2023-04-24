البيض: توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات

تمكنت عناصر أمن دائرة الرقاصة بأمن ولاية البيض، من حجز كمية من المخدرات لغرض المتاجرة مع توقيف الشخص المشتبه فيه البالغ من العمر 23 سنة.

تعود حيثيات القضية إلى قيام عناصر أمن دائرة الرقاصة بدوريات راكبة وراجلة على مستوى إقليم الاختصاص، أين لفت انتباههم 04 أشخاص مشبوهيـن و بعد إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي، ضبط بحوزة أحدهم على 05 قطع صغيرة من المخدرات يقدر وزنها بـ: 2,2 غ ، شفرتين حادتين تستعملان في عملية التقطيع ، ليتــم تحويلـهم إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيـــق في القضيــة ، الذي أسفرت نتائجه عن تـورط الشخص في حالة تلبس فيمـا تــم إخلاء سبيــل البقيـة .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر ضده حكم بعام حبس نافذ مع الإيداع بالمؤسسة العقابية وغرامة مالية قدرها: 20 ألف دج.