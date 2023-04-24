المدية: عائلات بشلالة العذاورة تنتظر ربط سكناتها بالغاز

تبدي العائلات القاطنة بدوار الثنية ببلدية شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية مخاوف كبيرة من اقصائها من مشروع ربط سكناتها بشبكة الغاز الطبيعي الذي مس دوار الثنية الذي شرعت به مؤخرا احدى اللجان الممثلة لمديرية الطاقة الموفدة من قبل السلطات الولائية للقيام بعملية إحصاء للسكنات التي لها الحق في الاستفادة من المشروع، وتأمل 36 عائلة القاطنة بمنطقة سكرة التي تبعد عن الدوار بـ 1.5 كلم أن تستفيد من مشروع الغاز بالنظر للمناخ البارد الذي يميز المنطقة شتاء والصعوبات التي يكابدونها في الحصول على قارورات غاز البوتان خلال تساقط الثلوج وانقطاع الطرقات الأمر الذي يجبرهم على الاستنجاد بالوسائل التقليدية .