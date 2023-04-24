تبسة: إنقاذ عائلة عالقة بالسيارة على حافة الوادي

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة، مساء أمس، من إنقاذ عائلة عالقة بالسيارة على حافة الوادي.

وأوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه على أثر التقلبات الجوية التي تمثلت في سقوط أمطار مساء اليوم 2023.04.23 أين شهدت دائرة الماء الأبيض سقوط كميات معتبرة من الأمطار مما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه واد بالمكان المســـمى دوار الفايجة ببلدية ودائرة الماء الأبيض، أين تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض لأجل إخراج سيارة عالقة على حافة الوادي، السيارة بها عائلة متكونة من سبعة أفراد أعمارهم تتراوح بين سنتين و 59 سنة، أين تمكنت الفرق المتدخلة من إخراج وإنقاذ العائلة وهم في صحة جيدة.