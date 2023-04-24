تلمسان: تذبذب في التموين بالماء الشروب

ستشهد عدة بلديات بولاية تلمسان غدا الثلاثاء تذبذبا في التموين بالماء الشروب بسبب أشغال صيانة، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان لشركة الجزائرية للمياه.

وأوضح المصدر أن هذه الأشغال التي ستدوم يوما واحدا تتمثل في صيانة نقطتين مهمتين للتسرب عبر القناة الرئيسية التي تربط محطة تحلية مياه البحر ببلدية هنين ببعض بلديات الرواق الغربي لولاية تلمسان، مشيرا إلى أن الأشغال ستكون على مستوى قريتي سيدي لخضر ببلدية سيدي مجاهد وشيحة ببلدية هنين.

وأبرز البيان أن التذبذب في التموين بالمياه سيمس عدة أحياء ببلدية تلمسان وكذا بلديات الحناية والرمشي وبني وارسوس وهنين وفلاوسن وغيرها.

ويرتقب إعادة تزويد المواطنين بالماء الشروب بشكل عادي فور الانتهاء من أشغال الصيانة التي تشرف عليها مصلحة الإنتاج بشركة الجزائرية للمياه لتلمسان، كما أشير إليه.