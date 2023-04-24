والي المدية يطمئن العائلات المتضررة من انفجار حي مصلى

طمأن جهيد موس والي ولاية المدية العائلات المتضررة جراء الانفجار الواقع بحي المصلى في السابع والعشرين من شهر مارس المنصرم. بسبب تسرب الغاز مؤكدا على استمرار الجهود المبذولة من مختلف المصالح لمرافقتها في التكفل المادي والمعنوي.

وقد كلف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي الهيئة التقنية لمراقبة البناء بالإسراع في إجراءات الخبرة التقنية لمعاينة حجم الأضرار الناجمة عن الحادث. مع التنسيق التام مع مديرية التجهيزات العمومية لمباشرة عملية تهيئة وترميم المساكن المتضررة على أن تتكفل مصالح الولاية بجميع التبعات المالية المترتبة. عن الخبرة المذكورة. حيث تمت المعاينة الميدانية من قبل هذه الهيئات واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بوضعية السكنات وإمكانية ترميمها.

كما دعا مصالح سونلغاز إلى التعجيل في إجراءات الخبرة وتقييم الأضرار التي لحقت بالسكنات مع التنسيق التام والمحكم مع شركة التأمينات لتعويض العائلات المتضررة في أقرب الآجال الممكنة