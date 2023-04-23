إجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بالسودان

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن إطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان، الراغبين في مغادرة البلد، وكذا طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم، ابتداء من اليوم 24 أفريل 2023.

وأكدت، وزارة الخارجية، في بيان لها، أنها تتابع عن كثب الوضع بهذا البلد الشقيق، وهذا عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها لهذا الغرض تحت رئاسة الأمين العام للوزارة.

كما دعت المواطنين الجزائريين المتواجدين بالسودان بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والبقاء في تواصل دائم مع مصالحها من أجل الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم، عبر: الرقم الأخضر: 21504500 00213

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