إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار

سّلم، أمس الأحد، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، حسبما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين.

ويتعلق الأمر بالإرهابي المسمى "قادير خليفة" والمكنى "بلش"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل سنة 2017.

الإرهابي كان بحوزته: (01) بندقية رشاشة من نوع FMPK؛ (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف؛ (03) مخازن ذخيرة و(03) أجزاء شريط FMPK ؛ (01) جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات وأغراض أخرى، يضيف البيان.