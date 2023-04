Soudan: début de l'opération de rapatriement des ressortissants algériens

Le ministère des Affaires étrangères et la Communauté nationale à l’étranger a annoncé le lancement de l’évacuation des membres de la communauté nationale au Soudan, qui souhaitent quitter le pays, ainsi que le personnel de l’ambassade d’Algérie à Khartoum, à compter du 24 avril 2023.

Il a également appelé les citoyens algériens présents au Soudan à faire preuve de la plus grande prudence et à rester en contact permanent avec ses services via : Numéro vert : 00213 21504500

Courrier élctronique: [email protected]