اكتشاف ورشة سرية لتقليد ماركات عالمية للعطور بسطيف

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط ورشة سرية تمتلك سلسلة إنتاج حديثة، تحترف تقليد مختلف أنواع العطور لاسيما الماركات المعروفة بجودتها في السوق، تتواجد بأحد الأحياء بمدينة سطيف، مع حجز كميات هامة من المنتجات المقلدة التي تم إتلافها، مع مصادرة ماكنات ومعدات التي تدخل في عمليات التقليد بقيمة إجمالية فاقت 05 مليار سنتيم.

العملية أطرها أفراد الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف وجاءت إثر استغلال معلومات تفيد بتواجد ورشة سرية يقوم صاحبها بتقليد شتى أنواع العطور لماركات معروفة بالسوق الوطنية، يعتقد أغلب زبائنه أنها منتجات أصلية، ليتم تكليف فوج أسندت له مهمة تحديد مكان الورشة التعرف عن هوية مالكها والتأكد من نشاطها، ليتم بالتنسيق مع النيابة المحلية مداهمة المكان والتأكد بأن الأمر يتعلق فعلا بنشاطه بطريق غير قانوني لا يحوز صاحبه أية ترخيص، ليتم حجز 13 برميل سعة 250لتر و150 لتر معبأة كلها بسوائل لعطور مجهولة المصدر وهي الوسائل غير الصحية تماما بالنسبة لهذا النوع من المواد، 161 علبة كرتونية كل علبة تحتوي على 132 قارورة عطر بسعة 35مل بمجموع 21252 وحدة جاهزة للتسويق، 57600 قارورة فارغة من مختلف أنواع العطور، 146 أسطوانة تحوي وسم مختلف العلامات التجارية، سلسلة إنتاج تضم أنواع عدة من والمكنات والأليات، حيث قدرت القيمة المالية للمحجوزات بأكثر من 05 مليار سنتيم.

الضبطية القضائية وبالتنسيق مع المصالح المختصة، وبعد قامت بحجز كل المعدات وأيضا المنتجات المقلدة التي أتلفت جميعها، أنجزت ملفا جزائيا ضد الشخص المتورط في القضية.