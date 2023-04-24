تيارت: ظهور حفرة عملاقة بمزرعة يثير ردود أفعال كبيرة

أثار ظهور حفرة عملاقة بحقل لأحد الخواص بالمخرج الجنوبي لبلدية ملاكو (16 كلم جنوبي تيارت)، ردود أفعال و تفسيرات متباينة. و راح البعض يفسر الحادثة على "أن جسما غريبا يكون خرج أو دخل إلى الحفرة"، حسب تصريح شخص في فيديو نشر على مواقع التواصل الإجتماعي، يصور الحفرة.

أما أحد أبناء المنطقة فقد قدم تفسيرا جيولوجيا للحادثة بالقول أن "ظاهرة الحفر الآبار تكون وراء إنزلاق التربة".

و في ظل هذه التفسيرات المتباينة من الجهات غير الرسمية لم يصدر أي تصريح أو بيان من مديرية الموارد المائية أو مصالح مديرية الفلاحة لوضع حد للتأويلات.