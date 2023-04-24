بداري يستقبل سفير ومفوض للاتحاد السويسري

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم بمقر الوزارة، سفير ومفوض للإتحاد السويسري السيد بيار اييف فوكس بالجزائر .

وقال بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن المحادثات تمحورت حول تكثيف التعاون والتبادل بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها السويسرية، في المجالات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية.

وأضاف البيان ذاته ، أن الوزير كمال بداري " أكد استعداده لتكثيف وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال التوأمة بين المؤسسات الجامعية الجزائرية وكبريات الجامعات السويسرية مثلما هو معمول به في أوروبا، للرفع من مستوى حركية أستاذتنا وطلبتنا، خاصة و أننا نهدف لتكوين طالب متميز ومنفتح على الثقافات الأخرى، خاصة وأن الفلسفة الجديدة للقطاع تستهدف التميز، وتجويد التعليم العالي والبحث العلمي " .

كما دعا الوزير سفير ومفوض للإتحاد السويسري السيد بيار اييف فوكس لدى الجزائر، إلى فتح فروع للجامعات السويسرية الكبرى للتكوين العلمي والتكنولوجي في الجزائر.

و حسب نفس البيان ، فقد هنأ سفير ومفوض للإتحاد السويسري السيد بيار اييف فوكس لدى الجزائر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وأكد على نوعية العلاقات بين الجزائر وسويسرا، مبديا إعجابه بالدور الذي لعبته وتلعبه الجزائر في الاشعاع الثقافي ، كما أبدى ذات المسؤول إستعداده لتوسعة التعاون بين المؤسسات الجامعية السويسرية ونظيرتها الجزائرية، من خلال التوقيع على إتفاقيات توأمة في عدة مجالات، خاصة علم الأثار كون الجزائر تزخر بمواقع أثرية مصنفة عالميا وكذا الاهتمام بعلم الفلك على اعتبار أن مناخ الجزائر مشجع لمختلف الأبحاث والدراسات في هذا المجال.