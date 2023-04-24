توقف مياه سد سفيسة بالربعية

تفاجات اليوم مصالح بلدية الربعية جنوب شرقي المدية بتوقف لمياه السد الصغير و الممون الرئيسي للبلدية بالمياه الشروب.

ويعود توقف مياه السد بسبب الانخفاص المحسوس لمنسوب مياهه الذي يعود اساسا لشح الامطار وموجة الجفاف التي تجتاح الولاية .

وقد استنفرت الوضعية السلطات المحلية ومصالح مديرية الري التي قامت اليوم تطبيقا لتعليمات والي الولاية بخرجة ميدانية للمعاينة للسد من أجل إيجاد الحلول المناسبة لضمان تزويد ساكنة البلدية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من منبع حمام اولاد شناف ببلدية عين بوسيف المجاورة إضافة الى دعم المنطقة بكميات من مياه الصهاريج على فترات لضمان تزويد البلدية التي يقطنها حوالي خمسة الاف نسمة.