شباب البرواقية في تربص استعدادا لمواجهة كأس الجمهورية

. دخل اليوم فريق شباب البرواقية في تربص تحضيري بمركب امام الياس بعاصمة الولاية المدية ،استعدادا لمباراة الثمن نهائي من كاس الجمهورية التي يستقبل فيها فريق جمعية الخروب المنتمي للقسم الوطني الثاني محترف . ويراهن فريق الشباب المنتمي للجهوي الثاني لرابطة البليدة والممثل الوحيد لولاية المدية في منافسة الكاس كثيرا على أرادة وطموح لاعبيه لاقتطاع ورقة التاهل للدور النهائي ومواجهة الفائز من مباراة شباب بلوزداد واتحاد الابيار. ولم يخف بن كوار حليم مدرب الفريق الأجواء الرائعة السائدة في التربص التحضيري الذي يدوم اربعة ايام وعزم لاعبيه على تشريف الوان الفريق ودخول التاريخ بتجاوز جمعية الخروب الجمعة المقبل خاصة وان فريقه سبق وان أقصى فرق كشباب وسارة ونجم البسباس من سباق التنفس في الأدوار السابقة. و قد ابدى والي الولاية جهيد موس أرادة كبيرة لدعم الفريق لتحقيق الفوز من خلال استقباله للاعبي ومسؤولي الشباب ،الى جانب توفير حافلات للانصار لضمان تنقلهم في احسن الظروف،وهو ما ثمنه كثيرا رئيس الشباب سليمان خيرالدين.