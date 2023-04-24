عمال ايتوزا يستنكرون

أصدر عمال وعاملات مؤسسة النقل الحضري و هوشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (إيتوزا) بيانا للتعبير عن استنكارهم وتنديدهم.

وجاء هذا اثر الإعتداء الذي تعرّض له أحد السائقين للحافلات المخصصة لمدينة الكروش بالسلاح الأبيض وكذا الإعتداء على رئيس المحطة اليوم الإثنين أثناء تأدية مهامهما .

واضاف البيان أن هذه الإعتداءات الهمجية المتسلسلة التي يتعرض لها عقال مؤسسة إيتوزا ، بالإضافة إلى عمليات التخريب والرشق بالحجارة التي تطال الحافلات التي هي ملك للدولة والشعب لها انعكاس سلبا على الأداء وكذا نوعية الخدمة التي يجب أن تقدم للمواطنين لذا، اضاف البيان، "كلنا معنيون للحد من هذه الظاهرة والتحلي بالسلوك الحضري فالأمن هو حق نسبي يتقاسمه العمال والمسافرين الكرام".

وحسب البيان، فلن تتوان مؤسسة إيتوزا على الدفاع عن عمالها ومتابعة كل من تسول له نفسه بالمساس بعمالها أو ممتلكاتها فأولا وأخيرا نحن في خدمة المواطن