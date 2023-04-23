ارتفاع طفيف لأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وواصلت الأسعار بذلك تسجيل المكاسب حيث صعدت على مدى جلستين.

وحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 78.81 دولار للبرميل، بارتفاع طفيف نسبته 0.06 بالمائة عن تسوية الجلسة السابقة. فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند 82.79 دولار للبرميل، بزيادة طفيفة نسبتها 0.07 بالمائة عن سعر الإغلاق السابق.

وصعدت أسعار الذهب الأسود اليوم وسط توقعات بطلب قوي على السفر خلال عطلة الأسبوع القادم في الصين وهو ما قد يعزز الطلب على الوقود.