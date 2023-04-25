تيزي وزو: العثور على المرأة المفقودة في ذراع الميزان

تمكنت فرق البحث للحماية المدنية لولاية تيزي وزو ليلة البارحة من العثور على المرأة المفقودة ببلدية ذراع الميزان.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن فرقها عثرت على المرأة المفقودة في تمام الساعة الثامنة ليلا وخمس وعشرين دقيقة (20:25) بمنطقة آسيف أوشاتن التابعة إقليميا لبلدية ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو، وهي بصحة جيدة.

وكانت فرق الحماية المدنية قد تدخلت يوم السبت الماضي الموافق للثاني والعشرين أفريل الجاري على الساعة التاسعة صباحا وسبع وأربعين دقيقة (09:47) من أجل عملية البحث عن امرأة مفقودة بقرية سنانا التابعة إداريا لبلدية ودائرة ذراع الميزان في ولاية تيزي وزو .