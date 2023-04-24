مالي: القضاء على 40 إرهابيا

أعلنت القيادة العامة للجيش المالي، أمس الإثنين، عن تحييد 40 إرهابياً بعمليات مختلفة نفذتها في منطقة موبتي وسط البلاد.

وجاء في بيان نشره الجيش: "نفذت قواتنا عملية عسكرية قرب بلدة بندياغرا بعد تلقي معلومات عن تحركات لإرهابيين في المنطقة. استهدف الجيش بضربات جوية مجموعة إرهابيين كانت ترعى الماشية المسروقة... ما أسفر عن مقتل 29 إرهابياً… وبفضل القوات البرية، تم تحييد 8 إرهابيين ممن تفرقوا جراء الضربات الجوية".

وأضاف، "كذلك تمكن عناصر الجيش من تحييد 3 إرهابيين قرب بلدة بوني خلال دوريات استطلاعية".

وتشهد مالي هجمات إرهابية متكررة، حيث تنشط على أراضي البلاد وخاصة في مناطق الوسط والشمال "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش" الإرهابين.