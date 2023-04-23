محرز ضمن قائمة أفضل الهدافين لسنة 2023

يتواجد اسم الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، ضمن قائمة أفضل الهدافين في العالم لسنة 2023، حسب ما نشره اليوم الثلاثاء، موقع "بوب فوت" المتخصص في الإحصائيات.

ونشر موقع "بوب فوت"، عبر حسابه الرسمي عبر "تويتر"، تقريرا لأفضل 20 هدافا في العالم لسنة 2023 مع المنتخبات الوطنية، والبطولات الخمس الكبرى.

واحتل قائد المنتخب الوطني رياض محرز، المركز 17 في القائمة، بـ 11 هدفا و6 تمريرات حاسمة حققها مع فريقه والمنتخب الوطني في عام 2023.

وتصدر القائمة، زميله في الفريق الإنجليزي، إيرلينغ هالاند برصيد 21 هدفا سجلها في 21 مباراة، وجاء مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة في المركز الثاني بـ 18 هدفا أمضاها في 23 مباراة لعبها مع فريقه.