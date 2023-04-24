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بايدن يترشح لعهدة ثانية

العالم
25 افريل 2023 ()
ف.غ
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن ترشحه لولاية ثانية.

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