"90 في المائة من حوادث رمضان مميتة"

يرى المكلف بالعلاقات العامة لدى جمعية "أنفوترافيك إ.تي.آ"، أعراب عزيز، أن الأسباب الرئيسية التي تقف خلف حوادث المرور المميتة التي حدثت خلال شهر رمضان ترجع إلى عاملي الإرهاق البدني للسواق والإفراط في السرعة قبيل موعد الإفطار، إضافة إلى كثرة أشغال الصيانة على الطرقات من دون إشارات مرورية لتنبيه السواق.

أكد أعراب في اتصال مع "الخبر"، أمس، أن حصيلة حوادث المرور خلال شهر رمضان كانت مأساوية وفق الأرقام المقدمة من طرف السلطات الرسمية والتي تشير إلى تسجيل ما معدله 7 وفيات في اليوم. وأرجع الأسباب الرئيسية التي تقف خلف الحوادث المميتة إلى شطرين أساسيين.

أما الشطر الأول فهو متعلق، حسبه، بالعامل البشري والإرهاق البدني الذي ينال من السواق نتيجة نقص النوم، وبالخصوص سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات وشاحنات نقل البضائع والحافلات، الذين يقطعون مسافات طويلة، فتجدهم يقومون بمناورات خطيرة من دون أن يشعروا كون تفكيرهم في تلك اللحظات يكون منصبا على الوصول إلى وجهاتهم في أقرب وقت.

وتابع: "أما على طرقات المدن والأماكن الحضرية فلاحظنا أن أغلب الحوادث جرت وقائعها قبيل وبعد موعد الإفطار بدقائق، علما أن 90 في المائة من هذه الحوادث كانت مميتة، نظرا للسرعة المفرطة التي كان يسير بها السواق قبل ارتكابهم الخطأ المتسبب في الحادث".

وبالنسبة للشطر الثاني، فيما يخص الأسباب الرئيسية التي تقف خلف حوادث المرور خلال شهر رمضان، فهو متعلق بكثرة أشغال الصيانة على مستوى الطرقات من دون إعلان وتنبيه السواق عن طريق الإشارات الضوئية"، يضيف أعراب.

"في بعض الأحيان يتفاجأ السواق بتوقف حركة السير فيدوسون على المكبح وهو ما يتسبب في حوادث مرور مميتة. ولهذا يجب على القائمين على الأشغال العمومية أن يزودوا الطرقات التي لا تزال تخضع للصيانة بإشارات ضوئية لتنبيه السواق قبل الوصول إلى نقطة الأشغال التي حتما تجد حركة السير فيها بطيئة جدا".

ويرى المتحدث أن التقليل من الحوادث المميتة خلال شهر الصيام لا بد أن يعتمد على الجانب الردعي من جهة، والجانب التحسيسي الذي يرفع من وعي المواطنين من جهة ثانية، حيث أوضح قائلا: "لا بد أن نمسك العصى من الوسط لأن الجانب الردعي لوحده لا يكفي في بعض الأحيان، كون السائق خلال شهر الصيام يكون متعبا، وبالتالي يرتكب مخالفات من دون أن يشعر".

"أما السواق الذين يقومون بمناورات خطيرة قبيل موعد الإفطار من أجل اقتنائهم مرطبات وقطعة قلب اللوز، فهؤلاء يجب أن نسلط عليهم أقصى العقوبات وأشدها"، يضيف أعراب.