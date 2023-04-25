تيبازة: فقدان صياد وإصابة آخر في اصطدام سفينة

تشن وحدات الحماية المدنية ووحدات خفر السواحل عملية بحث عن صياد فقد صبيحة اليوم الثلاثاء، بعد حادث تعرض سفينة لصيد سمك أبو سيف لاصطدام بسفينة تجارية، كما تعرض بحار آخر من طاقم السفينة لجروح ليتم نقله إلى مستشفى سيدي غيلاس لتلقي العلاج.

تشير المعلومات الأولية التي تحوز عليها "الخبر" أن السفينة "سي مسعود " الخاصة بصيد سمك أبو سيف بطول 10 أمتار والتي كان على متنها طاقم من 5 صيادين صدمتها سفينة تجارية في عرض البحر شمالي مدينة قوراية غربي تيبازة في حدود الساعة 06 و 30 دقيقة، لتصيبها بأضرار بليغة في الجانب .

وفور وقوع الحادث ألقى أحد الصيادين يبلغ من العمر 26 سنة بنفسه في البحر ليختفي إلى حد كتابة هذه الأسطر، وتجندت فرق الحماية المدينة وخفر السواحل للبحث عنه، فيما أصيب شخص آخر يبلغ من العمر 48 سنة بجروح تم نقله إلى مستشفى سيدي غيلاس لتلقي العلاج، بينما لم يصب الثلاثة الباقون من طاقم السفينة بأي مكروه، علما أن أربعة من الصيادين ينحدرون من بلدية بوهارون فيما ينحدر الخامس من بلدية قوراية.

وفيما تتواصل الأبحاث عن البحار المفقود من طرف فرق الحماية المدنية لتيبازة والبليدة وكذا خفر السواحل، تم إخراج السفينة التي كانت قد غادرت ميناء قوراية في طلعة بحرية لصيد سمك أبو سيف إلى ميناء قوراية من طرف أحد الخواص، وأشار مصادرنا إلى أن وزير الصيد البحري وبمجرد سماعه بالحادث تحدث إلى المدير الولائي للصيد وأوفد لجنة وزارية تضم مجموعة من إطارات الوزارة منها مدير مركزي ومفتش بالوزارة وكذا إطارات آخرين، كما تم تفعيل خلية أزمة على المستوى المحلي بالتنسيق مع والي تيبازة وخلية أخرى على المستوى المركزي لمتابعة الوضع .