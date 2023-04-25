غليزان: إتلاف قناطير من اللحوم غير صالحة للاستهلاك

تمكنت مصالح أمن دائرة جديوية في غليزان ممثلة في فرقة شرطة العمران وحماية البيئة خلال عملية مراقبة عادية بالمخرج الشرقي لمدينة جديوية من توقيف بائع لحوم بيضاء كانت على متن مركبة من نوع شانا. وبعد القيام بالمراقبة الأمنية والإدارية ضبط على متن صندوقها الخلفي كمية من اللحوم البيضاء قدرت بـ: 137.700 كلغ و10 كلغ من أحشاء الدجاج، إلى جانب 293.800 كلغ بقايا عظم الدجاج بوزن إجمالي قدر بـ: 441.500 كلغ، علما أن صاحبها لا يحوز على شهادة بيطرية مؤشرة من قبل الطبيب البيطري.

وعليه تم تحويل المحجوزات والمخالف إلى المصلحة. وبعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وتمس بشروط الصحة والنظافة العموميتين ليتم إتلافها.

وفي سياق أخر، تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بوادي أرهيو على إثر خرجة ميدانية مشتركة رفقة عناصر المفتشية الإقليمية للتجارة بوادي أرهيو، ولجنة النظافة التابعة لمصالح البلدية وطبيب بيطري ممثل عن مديرية الفلاحة من ضبط صاحب محل تجاري يقوم بممارسة نشاط تجاري متمثل في التجارة بالتجزئة للحوم البيضاء والحمراء حيث تم حجز كمية من اللحوم البيضاء والحمراء وبعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري أفاد بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، حيث قدرت الكمية الإجمالية للحوم المحجوزة بـ122،2 كلغ، منها 61،6 كلغ دجاج فاسد غير مجمد و33،9 كلغ دجاج مجمد فاسد و12 كلغ دجاج مطهي مجمد و8،7 كلغ نقانق مجمدة و 06 كلغ أحشاء الدجاج مجمدة فاسدة، ليتم رفع ثلاث مخالفات تجارية ضده متمثلة في ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، وعدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، وعرض للبيع منتوج فاسد غير صالح للاستهلاك، كما تم بالموازاة اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد المخالفين.