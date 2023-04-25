الفريق أول شنقريحة: الحروب الحديثة دفعت للتزود بعتاد جديد

ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة الـ 16 للمجلس التـوجيهي للمدرسة العليا الحربية.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، في كلمته خلال افتتاحه لأشغال الدورة، أن الحروب الحديثة التي يعرفها العالم اليـوم، مختلفة تماما عن الحروب السـابقة. مما دفع الجيش للاعتناء بجانبين حيويين هما التزود بالعتـاد الحديث وتكوين عنـصر بشري مؤهل.

كما حث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إطارات المدرسة العليا الحربية، على تشجيع الضباط الدارسين على الإثراء المستمر لرصيدهم المعرفي سواء من خلال المطالعة أو من خلال استغلال تجاربهم الميدانية.

وشدد السعيد شنقريحة، على أهمية الإرادة والإصرار على تحقيق النجاح والإيمان بالانتصار لدى الإطارات المستقبلية للجيش الوطني الشعبي.