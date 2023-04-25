توقيف طاعن إمام بمغنية

أوقفت مصالح الأمن لولاية مغنية المنتدبة الشخص الذي طعن إمام مسجد علي بن أبي طالب بحي المطمر بمغنية يوم الأحد الماضي عندما كان يهم بغلق الجامع بعد صلاة الظهر. و

تم توقيف المشتبه فيه ليلة الإثنين إلى الثلاثاء ويجري التحقيق معه، في الوقت الذي لا يزال الإمام تحت الرعاية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان في وضعية مستقرة بعد إجراء العملية الجراحية نتيجة إصابته على مستوى رئته.

وكان مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد زار مساء أول أمس رفقة والي الولاية أمومن مرموري المطعون وأمر باتخاذ جميع الإمكانيات للتكفل الأمثل بالجريح، وعلمنا أيضا أن مديرية الشؤون قد رفعت دعوى قضائية ضد الجاني.