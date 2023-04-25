أطباء الأسنان يناشدون

طالب المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان السلطات العليا التدخل من أجل توفير دواء التخدير الخاص بجراحة الأسنان الذي يعتبر المادة الأساسية لسيرورة العيادات الخاصة والعامة.

وأكد المجلس في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية عدم تكفل الوزارة المعنية بهذا الانشغال ولا حتى الرد عن رسالته، مؤكدا أن دواء التخدير الذي يعد ضروريا لإجراء العمليات المستعجلة والروتينية يعد غيابه من الساحة الوطنية يؤثر سلبا على الصحة العمومية ويؤدي إلى توقف العمليات الجراحية وإلحاق الضرر بأفراد المجتمع على المستوى القريب، وكذلك يكون سببا في تفاقم أمراض خطيرة على المستوى البعيد، مضيفا أن انعدام هذا الدواء أدى إلى غلق العديد من العيادات على المستوى الوطني وأدخل شريحة من الأطباء في بطالة، وفيهم حتى من له التزامات اتجاه لتسديد حق الإيجار، والبعض مدان للبنك وأصبح الطبيب في حيرة من أمره.