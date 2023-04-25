مرض طيف التوحد: بوغالي ينوه بمقاربة الجزائر

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، نهار اليوم، أن جهود الجزائر لإدماج المصابين بطيف التوحد يدخـل ضمـن رؤية مـتكاملة تهدف للحـفاظ عـلى الصحة العـمومية وتحسـين الظروف الحياتية للمصابين لاسيما عن طريق تطوير المنظومة التربوية كخطوة أولية.

وأثنى إبراهيم بوغالي في افتتاح أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة التربية حول موضوع "تمدرس أطفال التوحد" على قرار السلطات العليا بإنـشاء مـركـز مـرجـعي وطني للـتوحـد بالتعـاون مع المراكـز الأجـنـبية المـتخصصة، وكذا إنشاء مدرسة وطنية عـليا لتكوين المعـلمين المـتخصصين في التـوحـد والتي جاءت نتيجة عمل الفوج الوزاري المشـتـرك الذي كلفه رئيس الجمهـورية عبد المجيد تبون بوضع اسـتراتـيجـية وطـنية للتـكـفـل بالمصابين وإيجاد الآليات الملائمة للاعـتناء بهـم.

واستعرض رئيس المجلس جهود قطاعي التربية والتضامن الوطني في إدماج التلاميذ المصابين بالتوحد في الأقسام العادية أو الخاصة ومرافقتهم بشتى أنواع الدعم النفسي والصحي، مثمنا هذه المـقـاربة وداعيا إلى تعـمـيمها وإيـلاء الأهـمية القـصوى لتـنـفـيذها وفـق المـعـايير الـدولـية الـمعـمـول بها في هـذا الـشأن.

واعتبر بوغالي أن الاحتفاء باليوم العالمي للتوحد والمصادف للـثاني من شهـر أفريل كل عام يجب أن يكون مناسـبة للتحـسيس قـصد الوقاية من العـوامل المـساهـمة بالإصابة بهذا الاضطراب، معتبرا أن الأهـم هـو إعـداد وتعـديل النصوص التنظيمية التي تحكم هذا الاضطراب بما يـتمـاشـى ومـعالجة هـذا الأمر ضماناً للتـكـفـل الجـيـد، وسـعـياً لإدماج هـذه الـفـئة.

ونبه رئيس المجلس في ختام كلمته، إلى ضرورة أن تساهم أشغال هذا الاجتماع في اقـتراح سـبل إدماج فئة المصابين لتصبح رقـماً فاعـلاً في التنمية الاجتماعـية حتى لا تكون عـبئاً عـلى كاهـل المجتمع، منوها، في هذا السياق، بتـعـاون مـؤسـسات الدولة والجمعـيات المـخـتصة في مـرافـقة مـثـل هـذه الحالات بعدما اكـتـسـبت مـن الخـبرة ما يجـعـلها قادرة عـلى المـساهـمة في هـذا المجال.

من جهتها استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كؤثر كريكو مجهودات قطاعها في التكفل بهذه الفئة، من الجانب النفسي والتربوي.مبرزا الجهود المبذولة على المستوى الوطني للاعتناء وإدماج هذه الشريحة.