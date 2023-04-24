تصدير شحنة من سمك الحنكليس إلى تونس

سجلت ولاية الطارف خلال الأسبوعين الماضيين تصدير شحنة تقدر بـ1 طن من سمك الحنكليس المعروف بـ"ثعلب البحر" إلى تونس، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المدير الولائي للصيد البحري والمنتجات الصيدية، زواوي العايش عمار.

وأوضح ذات المصدر أن الكمية المصدرة المقدرة بـ1 طن إلى تونس جرى عبورها عن طريق المنفذ البري ببلدية العيون الحدودية بولاية الطارف.

وأضاف ذات المسؤول أن تصدير هذه الكمية من أسماك الحكنليس الذي يعيش ببحيرات طونقة وأوبيرة والملاح بالطارف تم تصدريها من طرف المتعامل الاقتصادي "ايدن كارب" المستغل لبحيرة أوبيرة.

وأكد ذات المتحدث أن عملية تصدير هذه الكمية من سمك الحنكليس تجسدت بعد الحصول على التراخيص اللازمة في إطار الاتفاقية الدولية "سيتاس" لتسويق الأصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض وبحضور القطاعات المعنية ممثلة في إدارة أقسام الجمارك ومصالح مفتشية الطب البيطري بمديرية المصالح الفلاحية للولاية.

وفي ذات السياق ذكر ذات المصدر أن ولاية الطارف تتوفر على مخزون بيولوجي "معتبر" من سمك الحنكليس سيساهم في دفع مستغلي هذه البحيرات للرفع من الكمية القابلة للتصدير من هذا النوع السمكي ضمن المرافقة والدعم المقدمين من طرف السلطات المحلية بالولاية.

وتتواصل عملية التصدير لتشمل مستقبلا دولا أخرى على غرار مصر وكوريا، وفق نفس المصدر الذي ثمن الجهود المبذولة من قبل الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية لتسهيل التصدير ومرافقة المستثمرين في هذا المجال.