السفير السوري يشكر الجزائر

تقدم السفير السوري بالجزائر، نمير وهيب الغانم، اليوم الثلاثاء، بشكره للجزائر ولرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مساعدة بلاده لإجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان إثر الأزمة التي يشهدها هذا البلد.

وقال السفير السوري في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية إثر انتهاء مهامه بالجزائر: "أشكر الرئيس تبون على تجاوبه الكبير في مساعدتنا على إجلاء 22 مواطنا سوريا عندما انتقلت الطائرات لتجلي الأشقاء الجزائريين، حيث تم وضعهم في أماكن آمنة بالسودان"، مشيرا إلى أن ذلك "ليس غريبا عن الجزائر ورئيسها".

وأضاف أنه "استمع إلى نصائح رئيس الجمهورية ورؤيته الثاقبة في كل ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، خاصة العربية منها".

وفي ذات السياق، أبرز السفير السوري "الإرادة السياسية للرئيسين عبد المجيد تبون وبشار الأسد في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مصاف العلاقات النموذجية لتكون بذلك قدوة للعلاقات العربية-العربية".

وتابع قائلا: "لا ننسى وقوف الجزائر الى جانبنا في محنتنا القاسية"، مشيرا إلى إصرار الجزائر على حضور سوريا في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر مطلع نوفمبر الماضي.

وختم السفير السوري تصريحه بالتعبير عن "تمنياته بالخير للجزائر بأن تبقى شامخة، عظيمة وقوية تحت قيادتها السياسية برئاسة السيد عبد المجيد تبون".