ڨالمة: حجز كمية من المهلوسات وبندقية صيد

تمكنت قوات الشرطة القضائية لفرقة البحث والتدخل بڨالمة، من حجز ما لايقل عن 3360 كبسولة من المؤثرات العقلية ذات مصدر أجنبي وسلاح من الصنف الخامس (بندقية صيد بحري) ومبلغ مالي من عائدات الاتجار، وتوقيف شاب يبلغ 27 سنة في هذه القضية.

العملية تمت بالتخصيص رقم 04 ببلدية بلخير، في أعقاب معلومات مفادها وجود شخص يقوم بتخزين وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى الحي السكنية المذكور.

وقد مكن وضع خطة محكمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المشتبه فيه ومسكنه، مكن من حجز كمية المعلومات المذكورة والمبلغ التالي وبندقية الصيد البحرية، وتوقيف المشتبه فيه وتحويلها إلى المصلحة الشرطية وفتح تحقيق معه في القضية، ثم كون ضده ملف عن أفعال "حيازة وتخزين بضاعة أجنبية حساسة، قابلة التعريف داخل الإقليم الجمركي دون تقديم ما يثبت حيازتها إزاء التشريع الجمركي، التهريب المواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي، ممارسة مهنة الصحة عن طريق الحيازة والتخزين بغرض البيع والترويج لأدوية ذات خصائص عن طريق مؤسسة غير معتمدة من المصالح المختصة، حيازة سلاح من الصنف الخامس (بندقية صيد) دون رخصة".

وقدم المشتبه فيه أمام محكمة ڨالمة، أين صدر في حقه أمر إيداع.