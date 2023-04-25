توزيع آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية بالجنوب قريبا

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم الثلاثاء بغليزان أن أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية مهيئة للتوزيع لفائدة المستثمرين قريبا بولايات جنوب البلاد.

وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية إلى الولاية أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قام بالتهيئة للتوزيع قريبا أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بولايات جنوب البلاد على غرار أدرار والمنيعة وتيميمون وورقلة واليزي وجانت.

وأضاف في هذا الشأن، أنه تم تأهيل ملفات المستثمرين عبر الأرضية الرقمية التي أطلقتها وزارته لاستقبال طلبات استغلال أراضي زراعية في إطار الاستثمار الخاص بجنوب البلاد، مشيرا إلى أنه قد تم تنصيب لجنة مختصة لدراسة هذه الملفات على أن يتم الانتهاء من عملية توزيع الأراضي الزراعية على المستثمرين بولايات جنوب البلاد "قبل نهاية شهر جوان المقبل".

وأبرز الوزير أن الهدف من هذه العملية هو بلوغ خلال نهاية السنة المقبلة 1 مليون هكتار من الأراضي المزروعة بمحصول الحبوب بولايات جنوب البلاد مع توقع بلوغ مردودية قد تتراوح ما بين 70 إلى 80 قنطار في الهكتار الواحد.