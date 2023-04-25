ڨالمة : توقيف سارقي الكوابل ببلدية المجاز

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببلدية مجاز الصفاء شرقي ڨالمة، من توقيف 03أشخاص، يبلغون بين 30 سنة و50 سنة من بينهم مسبوق قضائيا، الذين ضبطوا متلبسين بكمية من الكوابل الهاتفية قدرت بـ73 كلغ، و32 مترا من الكوابل الكهربائية وخمس لافتات مرورية ومحجوزات أخرى حسب خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ڨالمة.

العملية، حسب المصدر نفسه، تمت في ضوء معلومات تفيد بوجود ثلاثة أشخاص على متن شاحنة صغيرة، يقومون بسرقة ممتلكات عمومية على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين إقليم ولاية قالمة وإقليم ولاية سوق أهراس المجاورة. المشتبه فيهم قدموا ثلاثتهم أمام الجهاز القضائية ببوشڨوف، أين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.